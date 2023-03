Ahsoka: Dave Filoni aggiorna i fan sulla post-produzione della serie ed esprime il suo ottimismo

Dave Filoni è al lavoro su Ahsoka, la serie spinoff di The Mandalorian, e ha condiviso un aggiornamento sulla situazione dell’atteso progetto con star Rosario Dawson.

Lo showrunner ha rivelato a The Hollywood Reporter che sta apprezzando il lavoro compiuto in post-produzione, aggiungendo:

Si tratta di qualcosa che non avrei mai pensato di fare, come accaduto con tutte queste cose diverse nel corso degli anni con Star Wars.

Filoni ha ricordato che è impegnato come sceneggiatore e regista, collaborando con il team al lavoro sul progetto, e ha voluto rassicurare i fan:

C’è molto lavoro da fare, ma ho un team incredibilmente talentuoso accanto a me e che mi sostiene. Quindi sono cautamente ottimista.

Dave ha infine dichiarato che spetterà ai fan giudicare il lavoro compiuto:

I fan mi sapranno dire. Lo fanno sempre.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

