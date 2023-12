In una recente intervista a Dagobah Dispatch Dave Filoni ha speso parole lodevoli riguardo il lavoro di Ariana Greenblatt come giovane Ahsoka nella serie targata Disney+.

Ecco la sua dichiarazione:

Per me uno dei momenti più strani, e ce ne sono stati molti, è quando ho visto Ariana nei panni della giovane Ahsoka, è stato un vero colpo di fulmine [..].

C’è stato un momento fantastico in cui Ariana era seduta a terra, in ginocchio, e stava raccontando qualcosa… non so di cosa precisamente, ma stava raccontando questa storia a un gruppo di ragazzi vestiti da cloni, ed era la cosa più reale che avessi mai visto. Mi sono seduto lì e l’ho fissata, ed era così… non stava recitando, non stava interpretando Ahsoka, ma era così Ahsoka. Ho pensato: “Wow, è esattamente quello che vedo, questa giovane ragazza ha affascinato tutti questi soldati, perché ha proprio quel carisma”. È stato davvero sbalorditivo per me. Erano giorni molto divertenti. Erano giorni in cui sul set entrava gente che solitamente non c’era, perché voleva solo stare lì a guardare.