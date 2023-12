Nell’ultimo episodio di Ahsoka, Baylan si erge sulla mano del padre, una delle tre figure principali di Mortis.

Dave Filoni ospite del podcast Dagobah Dispatch, ha parlato anche delle statue di Mortis:

Voi conoscete quelle statue degli dei Mortis, vero? Ma le altre persone che non hanno mai visto Rebels, che non hanno mai visto Clone Wars, non lo sanno. L’idea alla fine per me è che va bene, purché tu capisca quelle sono figure importanti e significano qualcosa, questo è il potere di quell’immagine. Questa persona ha trovato questa scultura enorme che è diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto su quel pianeta fino a quel momento, la domanda che ti dovresti porre è: ” Che cosa significa?” Se ne sai di più, va bene. Quando ero bambino, guardavo Una Nuova speranza e sentivo parlare delle Guerre dei Cloni e dei Cavalieri Jedi. Non sapevo cosa fossero, ma non mi ha portato via da questo universo. Mi faceva semplicemente sentire come se ci fosse un senso di storia e profondità nella narrazione. Questo è quello che stavo cercando di fare con quel finale.