Dave Filoni, in un nuovo video creato per promuovere Ahsoka, ha svelato cosa pensa di aver portato alla saga di Star Wars.

Il filmmaker ha sottolineato:

Tutti noi portiamo in Star Wars un po’ di quello che ci piace, e speriamo si adatti alla galassia.

Filoni ha aggiunto:

George ha creato questa galassia, queste dinamiche. Jedi, Sith, tutte queste cose con cui giocare, e sono stato fortunato perché mi ha insegnato molte cose. Sto sempre cercando di fare il mio meglio per seguire quello che mi ha insegnato, e interviene poi la mia natura.

Dave ha concluso:

Quindi avete balene e lupi spaziali, tutto ne fa parte.

Jedi, Sith, and space whales. Dave Filoni discusses the legacy of creating Star Wars stories. All episodes of #Ahsoka now streaming on @DisneyPlus. (Previously Recorded.) pic.twitter.com/GXD82DMycm — Star Wars (@starwars) October 25, 2023

Dave Filoni è stato coinvolto nella saga di Star Wars dal 2005, anno in cui ha collaborato con Lucas per portare in vita lo show animato The Clone Wars, andato in onda per sette stagioni, occupandosi poi dello sviluppo di The Mandalorian, diventato un grande successo di Disney+.

Nel cast della serie con star Rosario Dawson ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che ha un ruolo da villain.

