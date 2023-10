Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di Ahsoka è disponibile da oggi su Disney+ e contiene numerosi riferimenti agli dei di Mortis. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi l’episodio.

Gli dei di Mortis sono tra gli esseri più potenti apparsi fino ad oggi nell’ universo di Star Wars, al punto da essere considerati delle divinità. Il Padre, la Figlia e il Figlio sono la manifestazione fisica dei tre aspetti della Forza: l’equilibrio, il lato chiaro e quello oscuro.

Se volete recuperare i primi episodi in cui vengono menzionati, potete vedere su Disney+ le puntate 3×15, 3×16 e 3×17 di Star Wars: Clone Wars.

Gli dei di Mortis tornano anche in Star Wars: Rebels, in cui Ezra trova un murales con le tre divinità e Moral, il gufo che rappresenta la figlia e che accompagna Ahsoka. In questo caso gli episodi da recuperare sono 4×12 e 4×13.

Alla fine dell’episodio Ahsoka vede Moral e Baylan è sulla cima di una statua del Padre. Li rivedremo in un’ipotetica stagione 2?

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

