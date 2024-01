Eman Esfandi è tornato a parlare del suo Ezra all’interno della serie tv di Star Wars dedicata ad Ahsoka.

Ospite del podcast Dagobah Dispatch, Esfandi ha parlato della sua esperienza sul set di Ahsoka, iniziando dagli stunt e dai combattimenti:

Immagino di essermi sorpreso di quanti dei diversi movimenti che mi hanno insegnato potevo mettere in successione, in modo giusto, nella coreografia che avevano pianificato… Mi è sembrato sciocco per la maggior parte del tempo, e poi all’improvviso, tutto è venuto fuori e non era più sciocco… penso che il fatto che fosse conciso sia stata la parte più impressionante. Penso che la cosa più divertente sia stata la scena del combattimento con la mia spada laser, che è la prima cosa che ho girato… È la prima volta che vedi Ezra usare una spada laser nello show contro i Night Troopers. C’è qualcosa di veramente speciale nel colpire un gruppo di soldati con una spada laser, e poi in realtà, ci sono effetti pratici che esplodono, scattano e cadono ed è piuttosto surreale.