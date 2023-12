Eman Esfandi, che interpreta Ezra in Ahsoka, ha svelato di non aver visto tutto Star Wars Rebels.

Esfandi ha fatto un ottimo lavoro con il suo Ezra, ma durante un panel di Ahsoka al L.A. Comic-Con ha svelato che non ha visto tutta la serie animata:

Lo ammetto—e se l’avessi scoperto prima mi avreste staccato la testa, ma forse ora non lo farete—non ho guardato tutto Rebels. Non volevo lasciarmi influenzare troppo dalla versione più giovane di Ezra. Mi sentivo molto legato a una versione più vecchia per come era scritta la sceneggiatura.

E ho guardato gli episodi in cui Ezra aveva scene molto intime con Sabine e la ciurma dello Spettro e con Ahsoka in particolare. E giusto per capire quella dinamica. Ovviamente, ho visto il messaggio dell’ologramma e il mio TikTok è stato inondato dalla morte di Kanan. Quindi ne sono stato inondato in gran parte.

Ma non l’ho guardato fino a dopo la serie tv. Perché Dave Filoni, e tutti gli altri che mi stavano dirigendo mi dicevano ‘No, sì, quello è Ezra. Oh, anche quello è così da Ezra.’ Ho pensato: “Okay, allora penso che siamo a posto”. Quindi ho pensato l’avrei visto dopo. Quindi in realtà non mi sono immerso in Rebels fino a dopo le riprese.