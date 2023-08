Dai combattimenti di Ahsoka, la prossima serie di Star Wars in arrivo su Disney+, emergono molte similitudini tra Jedi e samurai.

I produttori Dave Filoni e Jon Favreau hanno anticipato cosa aspettarsi dalle battaglie con la spada laser dello show. Filoni ha paragonato le usanze Jedi di Ahsoka a quelle dei samurai:

Ci sono cose sui Jedi che sembrano provenire dai samurai. Per un guerriero addestrato, la spada è l’ultima cosa a cui ricorrono, non la prima. La spada non ti rende potente. La tua volontà, il tuo autocontrollo e i tuoi pensieri sono ciò che ti rende potente. Quindi queste sono le idee che ho cercato di inserire nella storia. In che modo Ahsoka allena le persone e qual è la sua filosofia interna. Per esprimerlo, avevamo bisogno di un vero esperto di arti marziali che lavorasse con gli attori, quindi abbiamo assunto Ming Qiu e il suo team.

Favreau ha aggiunto:

Quando vedrete i combattimenti con spada laser in questa serie, vedrete una battaglia molto ben realizzata e coreografata. È stata necessaria un’enorme quantità di addestramento per dare vita a queste battaglie con la spada laser perché Ahsoka Tano deve sembrare un’esperta di alto livello con queste armi. Con Ming Qiu, ogni volta che era sul set, il livello si alzava ulteriormente. Per Dave impegnarsi con lei per il nostro addestramento e gestire la coreografia delle battaglie con la spada laser, è diventata una grande eredità che verrà notata dallo spettatore. Penso che sia stato molto importante per Dave trasmettere che coloro che combattono con la spada laser lo fanno da una vita.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ il 23 agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

I film e le serie imperdibili