Attenzione: l'articolo contiene spoiler

I primi due episodi di Ahsoka sono disponibili da oggi su Disney+, e l’episodio 2 preannuncia l’inizio di una nuova avventura per l’ex-Jedi. Ovviamente, non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Ahsoka, Hera e Chopper costringono l’inquisitore Marrok alla fuga, non prima di aver piazzato un tracciatore sulla loro nave. Sgominata la cellula imperiale, Ahsoka torna sulla nave, dove riceve il messaggio di Sabine. La mandaloriana è pronta a riprendere il suo addestramento e sfoggia una nuova capigliatura simile ai suoi giorni da ribelle.

Maestra e allieva si ricongiungono di fronte al murales degli eroi, dove vengono informate da Huyang che il segnale del trasmettitore le porterà nel sistema di Denab vicino al pianeta Seatos.

Nel frattempo, scopriamo che Morgan Elsbethsta ultimando i lavori sull’Occhio di Sion, un astronave in grado di liberare Thrawn dal suo esilio. L’episodio si conclude con Baylan che preannuncia l’arrivo di Ahsoka.

I primi due episodi di Ahsoka sono disponibili da oggi su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Cosa ne pensate dell’episodio 2 di Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

I film e le serie imperdibili