Le riprese della nuova serie didedicata adsonoufficialmente quest’oggi.

L’annuncio è stato dato con una foto sul profilo ufficiale di Star Wars, raffigurante solo la sedia da regista con il logo dello show e il cappello di Dave Filoni, che sarà lo showrunner e regista di alcuni episodi.

Potete vederla qui sotto:

Ahsoka, an Original series, starts production today. pic.twitter.com/b5WgGBihHo — Star Wars (@starwars) May 9, 2022

Ahsoka avrà nuovamente il volto di Rosario Dawson, che l’ha interpretata nella versione live action già nella stagione 2 di The Mandalorian e in The Book of Boba Fett. Probabilmente durante la Star Wars Celebration che si terrà dal 27 al 29 maggio, potremo scoprire qualche altro retroscena sulla serie.

Nel cast ci sono anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Fonte: Twitter