Nella serie Ahsoka sarà presente anche l’attore Lars Mikkelsen che ha ora spiegato le differenze nella sua interpretazione di Thrawn nella serie live-action rispetto a quella degli show animati.

L’interprete del villain della saga stellare ha infatti spiegato a Empire Magazine:

Non sto perdendo la voce, ma la sto cambiando per il passaggio alla live-action. Quando interpreti un personaggio animato, c’è un intero approccio melodioso. Quando sei lì come una persona reale, quello risulterebbe eccessivo.

Lars ha quindi aggiunto:

Amo il modo in cui compie la sua ascesa tra le fila dell’Impero e come si comporta in quell’ambiente per diventare qualcuno. E poi, ovviamente, come si fa a non apprezzare un villain davvero astuto? Thrawn si concede il tempo per capire la cultura del suo avversario e cosa deve affrontare. Poterlo interpretare è davvero bello.