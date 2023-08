Tra i protagonisti della serie Ahsoka, che debutterà il 23 agosto, ci sarà anche Lars Mikkelsen nel ruolo del malvagio Thrawn.

L’attore riprende il ruolo avuto nella serie animata Rebels e i fan conoscono bene il personaggio anche grazie ai romanzi scritti da Timothy Zahn che l’hanno ritratto mentre lottava contro Luke Skywalker.

Mikkelsen ha ora anticipato:

Lui è brutale fino a un certo punto, ma non è stupido. Utilizza la creatività intorno a lui ed è un aspetto che mi piace. Non uccide semplicemente per divertimento, è molto più avanti rispetto a tutti gli altri.