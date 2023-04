Durante la Star Wars Celebration è stato annunciato che Lars Mikkelsen interpreterà Thrawn in Ahsoka.

Alla fine del panel odierno su Ahsoka è stato mostrato un trailer esteso esclusivo per il pubblico, in cui c’è anche un primo piano di Thrawn. Lars Mikkelsen è poi salito sul palco, acclamato dal pubblico:

È incredibile intepretare questo personaggio, grazie a tutti, grazie davvero. Abbiamo lavorato su Skype per Rebels, e quando abbiamo finito quella serie Dave Filoni mi ha chiesto se avevo mai lavorato a Los Angeles e mi ha invitato adi andare a trovarlo. Non sono mai stato su un set così affollato, le persone sono veramente appassionate e si sono impegnate tantissimo per portare questa serie sullo schermo.

Il Grande Ammiraglio Thrawn è uno dei più grandi nemici di Star Wars Rebels, e Lars Mikkelsen lo interpreterà nella sua versione live action dopo avergli dato voce nella serie animata.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ ad agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Cosa ne pensate della scelta di Lars Mikkelsen come Thrawn in Ahsoka?

