Nella serie Ahsoka, come rivela una nuova foto condivisa dal magazine Empire, apparirà anche un Inquisitore.

Dopo gli show animati e il videogioco Jedi: Fallen Order, in Obi-Wan Kenobi hanno fatto il debutto in versione live-action i “cacciatori” di cavalieri jedi.

Lo show con star Rosario Dawson sarà ambientato nel periodo successivo agli eventi raccontati in Il Ritorno dello Jedi, come The Mandalorian, anni durante i quali gli inquisitori non dovrebbero esistere, essendo attivi prevalentemente durante l’ascesa al potere di Palpatine e prima dell’inizio della trilogia originale.

Lo scatto pubblicato dal magazine, considerando l’arma e il look del personaggio, fa invece presumere che qualche inquisitore sia ancora vivo.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

La serie è ambientata dopo gli eventi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, in cui abbiamo visto l’ex jedi alla ricerca del Grand’ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) e aiutare Luke Skywalker nell’addestramento di Grogu. Ahsoka, nella sua nuova missione, potrà contare su alleati come Sabine Wren (Bordizzo) e Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), mentre cercano di trovare Thrawn, scomparso negli angoli remoti dello spazio dopo uno scontro con Ezra Bridger (Eman Esfandi).

Fonte: Empire magazine

