Le riprese dila serie ambientata nell’universo di Star Wars con protagonista Rosario Dawson, ha trovato uno dei suoi registi: il premio Oscar

Il filmaker ha diretto film animati come Rise of the Guardians e Spider-Man: Un nuovo universo, con cui ha vinto l’ambito premio assegnato dall’Academy.

Ramsey sarà prossimamente produttore dei due sequel delle avventure di Peter Parker nella versione animata e della miniserie fantasy Lost Ollie, che lo ha visto coinvolto anche come regista, realizzata per Netflix. Peter, inoltre, sta sviluppando un film biografico sul musicista blues Robert Johnson e sarà il regista del thriller Blood Count per Paramount.

Le riprese di Ahsoka, uno degli spinoff di The Mandalorian che riporterà sul piccolo schermo Rosario Dawson dopo una breve apparizione in The Book of Boba Fett, inizieranno nelle prossime settimane a Los Angeles.

Nel cast ci sono anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Ahsoka Tano, che ha debuttato nell’universo di Star Wars con le serie animate Clone Wars e Rebels, ha fatto parte dei cavalieri jedi ed è stata addestrata da Anakin prima che il giovane passasse al lato oscuro della Forza.

Che ne pensate di Peter Ramsey tra i registi di Ahsoka? Lasciate un commento!

Fonte: TheWrap