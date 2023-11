Con la fine dello sciopero degli attori, Rosario Dawson ha pubblicato un lungo post di ringraziamento per Ahsoka, la serie tv che l’ha vista protagonista questa estate.

Il post, che potete leggere qui sotto, l’attrice ringrazia in particolar modo Ashley Eckstein (la doppiatrice originale di Ahsoka) e Ariana Greenblat, che ha prestato il volto alla giovane padawan.

View this post on Instagram

Ora che posso condividere alcuni momenti di questo straordinario viaggio, Ashley Eckstein, volevo iniziare dicendo grazie. Il tuo talento, amore e passione traspare attraverso ogni apparizione di Ahsoka. Il tuo esordio (e la realizzazione della nostra routine fotografica) fa sorridere per sempre la fan che è in me. Grazie per avermi visitato in un’altra galassia.

Cara feroce Ariana Greenblatt, piccola e potente. Non giochi quando ti alleni e prepari. È stato fantastico vederti trasformare. Hai messo così tanto cuore in ogni momento: è stato sconvolgente.

Entrambe avete ampliato e ispirato in me i ricordi, migliorando ogni giorno con una ricca storia palpabile. Mi avete aiutato a trasformare i sogni in realtà e sarò per sempre grato di condividere la storia di AHSOKA TANO al mondo, insieme a voi.

Saluti a tutti i fan che hanno sostenuto AHSOKA in tutti questi anni, portando avanti la sua storia e realizzando i miei (nostri?!) sogni.