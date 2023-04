Ahsoka è stata una delle serie protagoniste della Star Wars Celebration, prima con il lancio del trailer e poi con un panel dedicato in cui è stata annunciata la lista dei registi e il casting di David Tennant e Lars Mikkelsen.

Proprio a margine del panel, il creatore Dave Filoni ha offerto un consiglio di visione a tutti i fan. La sua serie live action, infatti, prenderà le redini dalle serie animate The Clone Wars e Rebels. Certo, non sarà assolutamente necessario aver visto entrambe le serie per godersi Ahsoka, ma Filoni consiglia di dare uno sguardo a un episodio di Rebels in particolare.

Parlando con Collider, il produttore ha spiegato che la quarta stagione di Star Wars: Rebels si ricollegherà direttamente agli eventi di Ahsoka:

Dunque, inizierei con l’episodio, Notte Jedi, dove succede quella cosa triste a Kanan. E anche se non capite bene di cosa si tratta, vi darà lo slancio per andare avanti. Se guardate l’intera quarta stagione, siete a posto. Potete iniziare da quella, capirete che questi ribelli combattono un imperatore tiranno. A quel punto avrete capito tutto e conosciuto tutti quelli che vi serve conoscere. Non vi serve vedere l’intera serie di Rebels, ma sono sicuro che dopo aver visto quell’episodio deciderete di recuperare tutta la serie!

Già che ci siamo, vi segnaliamo anche noi una guida agli episodi più importanti delle due serie animate incentrati su Ahsoka Tano:

