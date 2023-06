Ahsoka, senza ombra di dubbio, è una delle serie TV più attese di questa estate. Quando è stata annunciata per la prima volta, i fan erano all’oscuro del tema principale che avrebbe affrontato la serie Disney+. Tuttavia, con lo sviluppo della serie e l’inizio delle riprese, è emerso chiaramente che questo nuovo show sarebbe stato un sequel in live-action dell’acclamata serie animata Star Wars Rebels. Tra i volti che prenderanno parte alla serie, troviamo Eman Esfandi nel ruolo di Ezra Bridger, Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Hera Syndulla e Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren. Di recente, è stata rilasciata una nuova foto di quest’ultima, che offre uno sguardo inedito al suo aspetto nella serie.

La nuova immagine arriva da Empire, che ha parlato con Bordizzo del suo ruolo nella serie. Considerato l’intervallo di tempo tra Rebels e la serie di Ahsoka, e la persistente scomparsa di Ezra Bridger, Sabine si troverà in una situazione piuttosto delicata nella serie live-action. “Si sente in obbligo nei suoi confronti“, ha rivelato Bordizzo. “Quando hanno liberato Lothal, le è stato dato lo status di eroe. Ma non sente di esserselo guadagnato perché ha perso il suo amico in quella disfatta. Si concentra solo sulla promessa che gli ha fatto di trovarlo“.

Il primo teaser trailer di Star Wars: Ahsoka è stato rilasciato durante la Star Wars Celebration di quest’anno, e ha mostrato il ritorno di questo personaggio di Rebels all’interno del franchise, ma ha anche offerto una panoramica sui nuovi arrivati e sui personaggi preferiti dai fan.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ ad agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

La serie è ambientata dopo gli eventi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, in cui abbiamo visto l’ex jedi alla ricerca del Grand’ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) e aiutare Luke Skywalker nell’addestramento di Grogu. Ahsoka, nella sua nuova missione, potrà contare su alleati come Sabine Wren (Bordizzo) e Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), mentre cercano di trovare Thrawn, scomparso negli angoli remoti dello spazio dopo uno scontro con Ezra Bridger (Eman Esfandi).

