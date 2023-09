Nella serie Ahsoka è stato coinvolto anche Sam Witwer, voce di Maul nello show animato The Clone Wars.

L’attore, durante un livestream, ha infatti dichiarato:

Non posso realmente parlare di cose simili tranne per il fatto che si tratta di uno show e mi è piaciuto realmente. Non so quali sono le regole. Se devo essere onesto, stavo per dire che non ho lavorato ad Ahsoka, ma l’ho fatto. Quindi sì, non posso dire nulla ma sono orgoglioso di Dave Filoni.