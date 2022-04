Secondola serie tv direnderà felici i fan dello show animato

In una recente intervista con Romper, la regista e attrice ha dichiarato che i fan di Clone Wars saranno in qualche modo ricompensati durante la visione di Ahsoka, progetto con star Rosario Dawson. Bryce, ovviamente, non ha svelato dettagli della storia e ha dichiarato:

Dave Filoni conosce Star Wars meglio di tutti tranne che forse di George Lucas, ed era guidato proprio da George mentre faceva Clone Wars perché lo hanno creato insieme. E abbiamo lavorato insieme a The Mandalorian, senza svelarvi nulla della trama, amerete Ahsoka. Non posso anticiparvi nulla, ma i fan di Clone Wars saranno ricompensati.

Le riprese di Ahsoka, uno degli spinoff di The Mandalorian che riporterà sul piccolo schermo Rosario Dawson dopo una breve apparizione in The Book of Boba Fett, inizieranno nelle prossime settimane a Los Angeles.

Nel cast ci sono anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Cosa ne pensate delle parole di Bryce Dallas Howard sui collegamenti tra Clone Wars e Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book