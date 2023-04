Il trailer di Ahsoka condiviso alla Star Wars Celebration 2023 ha confermato il coinvolgimento di David Tennant nella serie live-action.

Nel video appare infatti Huyang, un droide che ha qualche centinaio di anni ed è stato doppiato dalla star britannica.

Il personaggio è apparso per la prima volta nella serie animata The Clone Wars quando un gruppo di giovani jedi, guidato da Yoda e Ahsoka Tano, si reca sul pianeta ghiacciato di Ilum per superare le proprie paure e riportare al tempio jedi i cristalli necessari a costruire le spade laser. Quando salgono sul loro veicolo spaziale per tornare a Coruscant, i personaggi ricevono delle istruzioni per costruire una spada laser e a darle è il droide chiamato Huyang, che spiega ai giovani l’importanza dei cristalli e come svegliare la Forza all’interno del cristallo.

Il droide viene poi danneggiato quando Hondo Ohnaka attacca la nave per rubare i cristalli.

David Tennant ha dato voce al droide che ha oltre 900 anni, ed è quindi più vecchio di Yoda.

Tra le pagine del libro Star Wars: Brotherhood si era inoltre compiuto un legame con Doctor Who dichiarando che “Il professor Huyang era così vecchio che si pensava l’antico droide fosse arrivato al tempio Jedi in una cabina blu migliaia di anni prima”.

