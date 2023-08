Al termine del primo episodio di Ahsoka c’è un sentito tributo a Ray Stevenson, scomparso prematuramente quest’anno.

L’episodio 1 di Ahsoka si conclude con una schermata nera e quattro parole: Per il nostro amico Ray.

Stevenson è morto il 22 maggio, a soli 58 anni, l’attore si trovava a Ischia per le riprese di un film e ha accusato un malore che lo ha portato via in pochi giorni.

I primi due episodi di Ahsoka sono disponibili da oggi su Disney+.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

