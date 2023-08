Mary Elisabeth Winstead darà il volto a Hera in Ahsoka, la nuova serie tv di Star Wars in arrivo a fine mese su Disney+.

L’attrice ha recentemente svelato a Entertainment Weekly cosa le piace di Hera e cosa la rende un generale perfetto:

Quello che amo di lei è che è una leader e una combattente così forte, ed è anche così materna e premurosa. Non lo vediamo spesso rappresentato sullo schermo. Vediamo i generali dell’esercito essere queste figure maschili e dure. Ed Hera lo è, ma ha anche questa morbidezza. Vuole davvero che il suo equipaggio sia amato e curato e, allo stesso tempo, li sta spingendo a essere migliori.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ il 23 agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Cosa vi aspettate da Hera in Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Entertainment Weekly

