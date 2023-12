Durante un’intervista con Men’s Health UK, Alan Ritchson ha parlato dei danni fatti al suo corpo per mettere la massa muscolare necessaria per la prima stagione di Reacher e di come le cose siano cambiata per la seconda.

In preparazione alla seconda stagione, l’attore ha deciso di iniziare ad assumere testosterone:

Ho devastato il mio corpo. Mi ero rotto un articolazione acromioclavicolare nella spalla, per cui ho dovuto operarmi, e avevo tutti gli ormoni sballati nel corpo. Stavo cadendo a pezzi, perciò nonostante fossi riuscito [a mettermi in forma], è anche vero che non sarebbe dovuto succedere così in fretta.

Iniziare una terapia di testosterone è stata una svolta, non ne avevo praticamente più dopo aver finito la prima stagione a causa dello stress, della fatica e di quello che avevo fatto al corpo. Per me si tratta di un impegno a lunga percorrenza, voglio lavorare a Reacher per 15 anni… non voglio dovermi operare dopo ogni stagione, e il testosterone aiuta.

Ne sono un grande sostenitore, specialmente per le persone dai quaranta anni in su. Gli uomini non sanno che possono farne ricorso e potrebbe cambiargli la vita. Per alcuni potrebbe risolvere problemi di umore… non serve solo a mettere muscoli, ma nel mio caso mi ha sicuramente aiutato.

Ha aiutato sicuramente la crescita muscolare. Se ne assumi poco e ti fai il culo in palestra come al solito, puoi vedere enormi risultati.