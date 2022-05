Latratta dalo videogiocoè ancora in fase di sviluppo e a confermarlo è un video di Remedy Entertainment diffuso per il dodicesimo anniversario del gioco.A portare sul piccolo schermo la storia horror sarà AMC Networks.

Il progetto era stato inizialmente annunciato alla fine del 2018 e Peter Calloway (Legion) ne doveva essere lo showrunner e sceneggiatore. Sam Lake, creatore di Alan Wake, era coinvolto come produttore esecutivo.

Probabilmente il team al lavoro sul progetto, dopo quattro anni, sarà diverso, tuttavia per ora non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Nel video Lake dichiara:

Alle volte realizzare videogiochi richiede molto tempo. Abbiamo scoperto che ogni tanto realizzare una serie tv ne richiede ancora di più. Alcuni di voi potrebbero ricordarsi che abbiamo parlato di una serie di Alan Wake. AMC, la meravigliosa casa di show assolutamente brillanti, ha acquistato i diritti del videogioco. E stiamo collaborando per realizzare la serie. Per ora non abbiamo altro da condividere. Ma certamente ve lo faremo sapere quando ci sarà qualcosa da annunciare.

Il videogioco, rilasciato nel 2010, seguiva un autore di bestseller in un viaggio in una cittadina dello stato di Washington, nella quale sperava di superare il classico blocco dello scrittore. Il personaggio tuttavia si trovava a vivere delle esperienze surreali.

Che ne pensate della serie tratta dal videogioco di Alan Wake in fase di sviluppo per AMC? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook