Domhnall Gleeson e Andrea Riseborough sono i protagonisti della serie drammatica Channel 4 intitolata Alice & Jack.

La serie racconterà una storia d’amore che inizia in modo intenso, con una connessione tra i due protagonisti che sembra persino troppo forte per essere spezzata. Mentre la storia continua, tuttavia, si scopre quanto siano complicate le vite di questi personaggi e come la loro relazione potrebbe pagarne le conseguenze.

La serie è stata creata da Victor Levin (Mad Men), mentre alla regia ci sono Juho Kuosmanen (Compartment 6) e Hong Khaou (Lilting).

Andrea Riseborough, parlando del progetto ha spiegato:

Siamo uniti nel desiderio di vedere le prove del vero amore e ci dà sollievo condividere il dolore della sua inevitabile imperfezione. Questa storia è per chiunque ha potuto, oppure no, compiere il sacrificio che richiedeva l’amore, per chiunque lotta e accetta quella persona che fa elevare la propria anima, per chiunque desidera sentire, o ha sentito, e che prova l’anticipazione della gioia legata all’amore.

Domhnall Gleeson ha aggiunto:

L’unica cosa che volevo vedere e realizzare dopo la pandemia è un progetto sui legami e sull’amore, e che avesse il senso dell’umorismo. Alice e Jack continuano ad avvicinarsi perché non possono evitarlo, trovano uno nell’altra qualcosa che non hanno da soli. Penso che siano anime gemelle, penso che sia qualcosa di più grande di loro. La loro storia ha al centro la connessione e l’amore nel modo più meraviglioso e ci ricorda che abbiamo sempre il permesso di sorridere, anche se lo facciamo attraverso le lacrime.

Nel cast della serie ci sono anche Aisling Bea, Aimee Lou Wood e Sunil Patel.

Che ne pensate? Guarderete Alice and Jack?

Fonte: RadioTimes