Alice in Borderland 2: Riisa Naka spiega perché nel finale è stato fatto un cambiamento rispetto al manga

Nel finale della stagione 2 della serie Alice in Borderland c’è un cambiamento importante rispetto al manga di Haro Aso, ora spiegato da Riisa Naka.

Non proseguite, ovviamente, la lettura se non avete completato la visione degli episodi e non volete anticipazioni.

Nell’ultimo capitolo della storia, Arisu e Usagi arrivano da Mira, interpretata da Naka, ovvero la Regina di Cuori.

La giovane sfrutta le sue capacità per provare a ingannare Arisu, dimostrando le sue capacità di manipolazione psicologica. Tra le pagine, invece, Mira fa bere del tè che contiene delle sostanze allucinogene al ragazzo.

Naka, intervistata da TVGuide, ha ora spiegato:

Secondo la storia originale nel manga, credo che all’inizio Arisu prenda la sua medicina e poi entri in questo mondo all’insegna dell’allucinazione. Shinsuke Sato, che ha diretto il finale, ha detto che in un certo senso non è giusto. Mira è la maestra di tutti questi giochi, è la figura chiave. Perché dovrebbe prendere in prestito o usare il potere della scienza? Quindi abbiamo ideato un approccio in cui avremmo usato le sue parole per farla essere più ipnotica e poi trascinarlo da questa realtà in uno stato allucinatorio.