Dopo i teaser degli scorsi giorni, Netflix ha annunciato ufficialmente la stagione 3 di Alice in Borderland.

Qui sotto potete vedere il breve promo d’annuncio, che mostra una nuova carta che da inizio al nuovo gioco.

Alice in Borderland torna con una terza stagione! La carta Joker preannuncia l’inizio di un nuovo “gioco” 🃏 pic.twitter.com/yuYexDUvnY — Netflix Italia (@NetflixIT) September 28, 2023

Alice in Borderland è incentrato sulle vicende di un giovane uomo annoiato di nome Arisu (Kento Yamazaki) e una donna di nome Usagi (Tao Tsuchiya), che uniscono le forze per affrontare una serie di giochi e sfide violentissime in una versione futuristica e distopica di Tokyo.

Alice in Borderland è scritto da Yasuko Kuramitsu, Shinsuke Sato e diretto da Shinsuke Sato, nel cast anche Nijiro Murakami, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Yuri Tsunematsu, Yuki Morinaga, Keita Machida, Hayato Isomura, Kai Inowaki, Katsuya Maikuma, Honami Sato, Nobuaki Kaneko, Tsuyoshi Abe, Sho Aoyagi, Riisa Naka, Tomohisa Yamashita.

