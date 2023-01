Da qualche anno si parla della serie televisiva di Alien in fase di sviluppo per FX e il nuovo aggiornamento sul progetto farà felici molti fan.

John Landgraf, a capo dell’emittente, durante la presentazione alla stampa dei prossimi progetti, ha infatti dichiarato che la pre-produzione è in corso e Noah Hawley ha completato gli script. Le riprese dovrebbero quindi iniziare dopo che sarà completato il lavoro sulla stagione 5 di Fargo.

Lo show che espanderà la saga sci-fi potrebbe quindi forse debuttare sugli schermi americani nel 2024.

Hawley aveva dichiarato un anno fa:

La storia è ambientata sulla Terra nel futuro. In questo momento lo descrivo come Edison contro Westinghouse contro Tesla. Qualcuno avrà il monopolio dell’elettricità. Non sappiamo semplicemente chi… Nei film abbiamo questa corporazione Weyland-Yutani, che è chiaramente impegnata a sviluppare un’intelligenza artificiale, ma cosa accadrebbe se ci fossero altre società che stanno cercando di avere un approccio diverso all’immortalità, con dei miglioramenti cyborg o download transumani? Quali di queste tecnologie vincerebbe?

Lo sceneggiatore e produttore aveva aggiunto:

Alien è una storia affascinante perché non è semplicemente un film di mostri, ma si tratta di come siamo intrappolati tra il passato primordiale e l’intelligenza artificiale del nostro futuro, in cui entrambi stanno cercando di ucciderci… Come ha detto Sigourney Weaver nel secondo film, ‘Non so quale specie sia peggiore. Almeno non si fottono a vicenda per avere una percentuale’. Anche se lo show fosse al 60% del miglior horror-action sul pianeta, c’è sempre un 40% in cui dobbiamo chiederci: ‘Di cosa stiamo parlando aldilà di tutto?’. Tematicamente deve essere interessante. Poter sfruttare l’iconografia di questo mondo sarà un onore.