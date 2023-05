Sydney Chandler sarà una delle protagoniste della serie di Alien ideata da Noah Hawley.

Il progetto, che verrà realizzato da FX, dovrebbe offrire un nuovo approccio alla saga sci-fi, ma per ora i dettagli della trama sono ancora avvolti del mistero. Chandler, che in precedenza ha recitato in Pistol e Don’t Worry Darling, dovrebbe aver ottenuto la parte di uno dei personaggi principali.

Gli unici dettagli certi del progetto confermati rivelano che si tratta di una storia ambientata sulla Terra. John Landgraf, CEO dell’emittente, ha inoltre spiegato che gli eventi si svolgeranno in un futuro non troppo distante, tra soli 70 anni.

Personaggi iconici come Ripley, interpretata da Sigourney Weaver, non saranno quindi coinvolti.

Landgraf aveva sottolineato:

Si tratta della prima storia della saga di Alien che si svolge sulla Terra. Gli eventi sono ambientati nel nostro pianeta, vicino alla fine del nostro secolo, quindi più o meno 70 anni. Spero che i fan la troveranno fedele alla saga che amano, ma anche una reinvenzione coraggiosa e originale di quel franchise. L’ambientazione sulla Terra è davvero interessante. Dobbiamo anticipare il futuro del pianeta per quanto riguarda l’ambiente, il governo, la tecnologia… E creare una versione del pianeta nel futuro… Noah vuole farlo in modo unico e originale.

La serie è stata ordinata nel 2020 e solo ora sta entrando nelle prime fasi delle riprese.

Che ne pensate dell’arrivo di Sydney Chandler nella serie Alien?

Fonte: The Hollywood Reporter