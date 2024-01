I protagonisti di Ally McBeal sono stati al centro di una reunion durante la cerimonia di consegna degli Emmy, ricreando così la memorabile scena del ballo che si svolgeva nel bagno dello studio legale.

Calista Flockhart, mentre si sentivano le note della canzone usata per i titoli di testa della serie – Searchin’ My Soul di Vonda Shepard – interpretava Ally. L’avvocato si guardava nello specchio e dichiarava: “Ho dovuto bere acqua. Devo togliermi il mio Spanx. Devo rimettermi il vestito. Wow. Ragazza, sei davvero bella’.

In scena, uscendo uno alla volta da uno dei box del bagno, entravano quindi Greg German, Peter MacNicol e Gil Bellows.

Le quattro star, mentre si sentiva il brano di Barry White You Are The First, The Last, My Everything, hanno quindi ricreato il balletto che avevano realizzato in occasione di alcune delle scene più divertenti di Ally McBeal.

Calista ha poi presentato uno dei premi della serata.

Watch the ‘Ally McBeal’ cast reunite at the #Emmys pic.twitter.com/GdoyeDLu2P — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 16, 2024

Ally McBeal è andato in onda su Fox dal 1997 al 2002 e nel 2022 si era diffusa la notizia che ABC avesse ordinato lo sviluppo di una serie sequel, tuttavia il progetto non sembra essere andato oltre le prime fasi di ideazione.

Fonte: Deadline