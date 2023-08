Amanda Abbington ha cancellato il suo account Twitter dopo alcuni attacchi e commenti negativi legati a un post che aveva pubblicato a marzo e che hanno scatenato le accuse di essere “transfobica”.

L’attrice, star di Sherlock, ha spiegato su Instagram che nel mese di marzo aveva criticato una drag queen che si era esibita “in modo molto sessualizzato” di fronte a un gruppo di bambini.

Dopo la notizia che Amanda farà parte del cast dello show Strictly Come Dancing, il suo profilo Twitter è stato preso d’assalto da chi la definiva una TERF (trans-exclusionary radical feminist) e chiedeva di boicottare la messa in onda delle nuove puntate.

Abbington ha quindi dichiarato:

Mi dispiace che sentiate il bisogno di boicottare Strictly per un tweet che ho fatto su un drag show. Non sono una persona transfobica, sono una determinata sostenitrice della comunità trans legittima. Lo sono sempre stata.

Secondo la star di Sherlock la comunità trans è però alle prese con alcune persone che “vogliono causare dei danni” e ha quindi invitato a prendersi cura uno dell’altro:

Lì fuori è fottutamente tossica la situazione, è orribile.

Tra i commenti c’è però chi ha ricordato come nel 2020 l’attrice avesse scritto su Facebook “Non puoi avere un pene e voler essere definito come una donna”, sostenendo che si tratti di situazioni che dimostrano il suo odio per i trans. Amanda ha però risposto nel video condiviso online dichiarando che ha “compiuto le sue ricerche e ora è molto più informata”.

Che ne pensate delle accuse rivolte ad Amanda Abbington e che ritengono sia transfobica?

