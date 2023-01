Amanda Bynes, dopo un lungo periodo trascorso lontano dai riflettori e dall’attenzione dei fan, parteciperà alla reunion della serie All That.

L’attrice ha dichiarato:

Sono davvero eccitata dalla possibilità di essere di nuovo insieme ai miei colleghi del cast e incontrare i fan alla 90’s Con!

L’appuntamento dedicato allo show di Nickelodeon, che si è concluso 18 anni fa, è stato organizzato dalla 90’s Con, in programma nella città di Hartford, Connecticut, dal 17 al 19 marzo.

Oltre ad Amanda appariranno sul palco della convention anche Lori Beth Denberg, Danny Tamberelli e Kel Mitchell.

L’attrice parteciperà a un panel in cui gli attori risponderanno alle domande dei presenti che, successivamente, potranno partecipare a un meet and greet e ottenere autografi e foto con le star. Durante l’evento sarà inoltre posare insieme ai membri del cast di All That per alcuni scatti usando l’iconico divano arancione.

La comedy All That era stata creata da Brian Robbins e Mike Tollin. Lo show ha debuttato su Nickelodeon nel 1994 ed è andato in onda per 10 stagioni.

Amanda Bynes, nel 2013, è stata posta sotto la tutela legale dei genitori, terminata nel marzo 2022, a causa dei suoi problemi mentali.

Siete felici che Amanda Bynes parteciperà alla reunion di All That?

Fonte: Deadline