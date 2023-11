Amazon ha cancellato The Horror of Dolores Roach, Harlan Coben’s Shelter e With Love, le serie tv non torneranno con nuove stagioni.

The Horror of Dolores Roach e Harlan Coben’s Shelter avevano una sola stagione, mentre With Love finisce dopo due stagioni.

The Horror of Dolores Roach è uscito a luglio. Ha come protagonista Justina Machado nei panni di una donna che viene rilasciata dalla prigione dopo 16 anni e torna in una Washington Heights con 200 dollari e i vestiti che ha addosso.

Creata da Aaron Mark, che ha scritto la sceneggiatura del pilota ed è stato co-showrunner e produttore esecutivo con Dara Resnik. È prodotto da Blumhouse Television. I produttori esecutivi includevano Daphne Rubin-Vega, Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold e Chris Dickie per Blumhouse Television; Dawn Ostroff, Mimi O’Donnell e Justin McGoldrick per Spotify; Gloria Calderón Kellett per GloNation Studios; e Roxann Dawson, che ha anche diretto il pilot.

Harlan Coben’s Shelter, uscito ad agosto, è un dramma misterioso basato sul romanzo Young Adult di Coben del 2011. La serie vede protagonisti Jaden Michael, Constance Zimmer, Abby Corrigan e Adrian Greensmith.

Infine, With Love creata da Gloria Calderón Kellett è uscita nel 2021 con una stagione 2 uscita questo luglio.

La serie ha seguito le vite dei fratelli Diaz, Lily, interpretata da Emeraude Toubia e Jorge Jr., interpretato da Mark Indelicato, durante varie festività durante l’anno alla ricerca dell’amore.

Nel cast c’erano anche Isis King, Vincent Rodriguez III, Rome Flynn, Desmond Chiam, Benito Martinez, Constance Marie e Todd Grinnell.

Fonte: Deadline

