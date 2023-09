Anche Amazon Prime Video si allinea a praticamente tutti gli streamer (tranne, in buona sostanza, Apple TV+) nell’introdurre un piano di abbonamento con pubblicità. Come per Disney+ (che avvierà la nuova policy a partire dal 1 novembre), gli spot pubblicitari verranno introdotti automaticamente senza variazioni di prezzo nell’abbonamento Prime. Per non vedere gli spot, bisognerà sottoscrivere un abbonamento “senza pubblicità” al costo aggiuntivo di 2,99 dollari al mese (negli USA).

La strategia verrà introdotta negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e Canada a partire dall’inizio del 2024. In Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia arriverà entro la metà del 2024.

L’aumento nei prezzi degli abbonamenti streaming e l’intruduzione di piani con pubblicità (salvo pagare di più) avrà presto un impatto sulle abitudini dei consumatori. L’obiettivo ovviamente è quello di aumentare il più possibile i profitti generati da ciascun abbonato (un abbonamento con pubblicità genera più ricavi di uno senza), anche se il rischio è che si perdano abbonamenti. Nel caso di Prime, il rischio però è inferiore, in quanto moltissimi utenti sono semplicemente abbonati a Prime per tutti gli altri vantaggi e non unicamente per la piattaforma streaming. In questo caso, quindi, è possibile che moltissimi abbonati scelgano di rimanere alla versione con pubblicità, dando quindi ad Amazon la possibilità di gestire una piattaforma pubblicitaria gigantesca, entrando di prepotenza nel mondo dell’advertising (dopo il banco di prova di Freevee e degli eventi sportivi).

Manca poco, insomma, e lo streaming assumerà un volto molto familiare per i consumatori: quello della televisione tradizionale…

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety

