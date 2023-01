American Born Chinese: il cast nelle nuove foto della serie Disney+

Disney+ ha pubblicato delle nuove foto di American Born Chinese, serie tv con protagonisti Ben Wang, Michelle Yeo e Ke Huy Quan.

Nelle foto, che potete trovare qui sotto, possiamo vedere Ben Wang, Michelle Yeo, Ke Huy Quan, Daniel Wu e Jim Liu.

American Born Chinese è tratta dalla graphic novel di Gene Luen Yang e può contare su una sceneggiatura firmata da Kelvin Yu (Central Park), coinvolto anche come produttore esecutivo e showrunner. Cretton sarà regista e produttore in collaborazione con Melvin Mar, Jake Kasdan, Erin O’Malley, Asher Goldstein e Gene Luen Yang.

Al centro della trama ci sarà Jin Wang, un teenager comune che deve affrontare la vita sociale al liceo e la sua vita come figlio di immigrati. Quando il giovane incontra un nuovo studente straniero chiamato Wei-Chen, che sta facendo uno scambio scolastico, Jin si ritrova persino alle prese con una battaglia all’insegna di mitologiche divinità cinesi.

Lo show unisce azione, comedy, identità, cultura e famiglia e debutterà in primavera.

