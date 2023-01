American Primeval: Dane DeHaan, Betty Gilpin e Shea Whigham entrano nel cast della serie Netflix

Il cast di American Primeval si è arricchito con la presenza di Betty Gilpin (Gaslit), Dane DeHaan (Oppenheimer) e Shea Whigham (Joker).

La miniserie creata da Pete Berg, Eric Newman e Mark L. Smith poteva già contare sulla presenza tra gli interpreti di Taylor Kitsch, Joe Tippett (Mare of Easttown), Jai Courtney (Kaleidoscope), Kyle Bradley Davis (American Horror Story), Nick Hargrove (Devotion), Derek Hinkey (Walker Independence), Saura Lightfoot Leon (Hoard), Preston Mota (Asteroid City) e Shawnee Pourier (Stranger Things).

Le sei puntate vengono descritte come un’esplorazione onesta e avventurosa della nascita del West americano. Sullo schermo si assisterà al violento scontro di culture, religioni e comunità mentre uomini e donne lottano e muoiono per controllare questo nuovo mondo, per una terra in cui credono rappresenti il loro destino. American Primeval racconterà una storia del sacrificio che tutti devono pagare quando scelgono di entrare in una natura senza leggi e non ancora domata.

Gilpin sarà Sara Rowell, una donna estremamente capace dall’aria molto composta e all’insegna della grazia, che sembra fuori posto a Fort Bridger mentre cerca una guida attraverso la frontiera per lei e suoi figlio, Devin.

DeHaan ha il ruolo di Jacob Pratt, un mormone che guida la sua famiglia attraverso la frontiera per unirsi a un gruppo situato in Utah.

Whigham ha la parte di Jim Bridger, un realista ma uomo decente che gestisce Fort, un punto di riferimento per chi si stabilisce nell’area o è di passaggio.

Berg sarà il regista di tutti gli episodi e sarà coinvolto come produttore esecutivo per conto di Film 44 in collaborazione con Newman. Smith sarà sceneggiatore di tutte le puntate.

Fonte: Deadline