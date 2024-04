La serie animata di Among Us fa salire a bordo nuovi membri. Al nutrito cast di voci si aggiungono infatti Patton Oswalt (We All Scream), Debra Wilson (MADtv), Phil LaMarr (MADtv) e Wayne Knight (Seinfeld).

I quattro vanno a raggiungere Elijah Wood, Ashley Johnson, Randall Park, Yvette Nicole Brown e Dan Stevens come protagonisti della serie CBS tratta dal popolare videogioco.

Oswalt presterà la voce a White, il vincitore del concorso. Il suo motto: Nessun trauma, nessun dramma. Wilson sarà Yellow, cuoca di bordo numero 1, migliore amica di Brown (interpretato da LaMarr) e dal carattere burlone. Infine Knight presterà la voce a Lime, un ingegnere cospirazionista che ha paura dell’intimità.

CBS Eye Animation Productions, ha stretto una partnership con Innersloth, lo studio autore del gioco, per sviluppare la serie tv. Owen Dennis sarà showrunner e produttore esecutivo del progetto.

FONTE: Deadline