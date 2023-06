And Just Like That...

Le protagoniste di And Just Like That… hanno parlato nuovamente del cameo di Kim Cattrall, non nascondendo il proprio dispiacere per il fatto che la sorpresa ideata per i fan sia già stata rivelata.

Sarah Jessica Parker ha spiegato:

Non anticiperò nulla in più rispetto a quanto è stato già rivelato, dirò solamente che hanno avuto questa idea che era un modo carino per rendere omaggio ai 25 anni. Samantha esisteva nello show nella prima stagione, la loro amicizia si svolgeva tramite messaggi. Ora vive a Londra e si vedrà qualche dettaglio in più di tutto questo prima del momento in cui apparirà di persona. Si tratta di un momento davvero bello e veloce. Una telefonata che avviene in un momento davvero opportuno nella storia. Si tratta di qualcosa di sentimentale, divertente e un ritratto perfetto della loro amicizia.

Cynthia Nixon ha aggiunto:

Abbiamo lavorato così duramente per non rivelare dettagli. Avrebbe dovuto essere questo momento meraviglioso e sorprendente per le persone che guardavano l’episodio. Ora che tutti sanno che tornerà siamo piuttosto deluse. Non accadrà molto, è davvero un cameo piccolo. Mi preoccupo del fatto che molta forza di quella scena era legata alla sorpresa. Sapete, è quello che è.

Kristin Davis ha ammesso che si stanno cercando di mantenere segreti i dettagli non ancora emersi online:

Stiamo cercando di non rivelare gli altri tasselli del puzzle che non sono ancora stati rivelati, visto che la sorpresa principale è stata diffusa. Si tratta del venticinquesimo anniversario e sappiamo che ai fan manca Samantha, volevamo soddisfare i fan. Li amiamo. Pensavamo questo fosse il modo, per quanto riguarda la storia che abbiamo creato, per farlo nel rispetto della storia. Spero solo che ora le persone non saranno deluse.

Lo showrunner Michael Patrick King ha infine aggiunto che ha sempre considerato Samantha una parte della storia, anche se Kim Cattrall non voleva più interpretarla. Per questo motivo ha mostrato le scene in cui Samantha e Carrie comunicano via messaggio e, nella sua mente, le due donne conversano anche al telefono. Il produttore ha aggiunto:

Ma qualcosa è accaduto magicamente. Non so se fosse per il venticinquesimo anniversario o sia stata l’energia dei fan, ma qualcosa è accaduto e Kim improvvisamente ha detto: ‘Va bene, interpreterò Samantha per un po’. Lo trovo divertente perché è un dono per i fan ed è magico. L’unica cosa che mi sconvolge è il fatto che ne siate a conoscenza.

Che ne pensate delle dichiarazioni sul cameo di Kim Cattrall in And Just Like That…? Cosa vi aspettate dalla scena?

Potete rimanere aggiornati sulla serie, disponibile in Italia dal 23 giugno su Sky e in streaming su NOW, grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline