And Just Like That...

Evan Handler, interprete di Harry Goldenblatt nella serie Sex and the city, ha parlato del cameo di Kim Cattrall nella seconda stagione della serie And Just Like That….

L’attore, intervistato da People, ha spiegato:

Penso sia grandioso. Lo penso davvero

Handler ha aggiunto:

Sembra che il suo cameo sia stato girato in un garage da qulche parte senza alcuna interazione con le persone, qundi l’unico posto in cui devo accoglierla è il mio salotto, quando andrà in onda in televisione.

L’apparizione di Samantha Jones sembra sia stata ideata per permettere ai fan di avere una chiusura della storia del personaggio soddisfacente. I produttori, tuttavia, non hanno escluso un suo coinvolgimento nel caso HBO rinnovi lo show per una terza stagione.

In Italia la serie tornerà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Fra il cast che ritorna nei nuovi episodi anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline