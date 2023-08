And Just Like That...

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Michael Patrick King ha svelato che un momento della scena di Kim Cattrall nella stagione 2 di And Just Like That è stato improvvisato dall’attrice.

Durante il podcast The Writers Room, lo showrunner della serie sequel di Sex and the City, ha infatti raccontato che il “fantastico momento” in cui Samantha bacia il telefono, dopo aver salutato Carrie, non era nello script. King ha sottolineato:

Si è trattato totalmente di un’attrice che stava interpretando un momento. Ed è stato realmente bello.

Nell’ultimo episodio della seconda stagione della serie sequel di Sex and the City si assiste al momento in cui Samantha chiama Carrie per rivelarle che i suoi piani di farle una sorpresa e partecipare alla cena per dire addio al suo appartamento sono saltati. Miranda e Charlotte l’avevano infatti informata, ma dei problemi con l’aereo le rendono impossibile arrivare in tempo.

King ha sottolineato:

Nel mio multiverso di And Just Like That e Sex and the City, Carrie e Samantha parlano continuamente. Samantha manda sempre messaggi e chiama, e lo fa non solo con Carrie, ma anche con Miranda e Charlotte.

Che ne pensate del fatto che Kim Cattrall ambia improvvisato quel momento della scena presente nella stagione 2 di And Just Like That? Vi è piaciuto il ritorno di Samantha?

