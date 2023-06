And Just Like That...

La notizia che Kim Cattrall tornerà, anche se con un breve cameo, nella seconda stagione di And Just Like That… ha scatenato un vero terremoto nel fandom di Sex and the City. Nella prima stagione il personaggio di Samantha Jones era rimasto “sotto traccia”, scambiando qualche sms con Carrie, lasciando intendere che tra lei e il gruppo di amiche originale c’era stata maretta. Nel finale della seconda stagione, a quanto pare, verranno ristabiliti contatti più diretti tra Samantha e Carrie, e chissà che in una futura terza stagione il gruppo non possa effettivamente riunirsi.

Nel frattempo, Cattrall ha “rivendicato” con orgoglio la sua partecipazione alla seconda stagione con un post su Instagram: una conferma della notizia, ma anche una celebrazione dell’inizio del Pride Month (nella didascalia possiamo leggere infatti “Happy Pride”:

In Italia la serie tornerà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i nuovi episodi vedono il ritorno delle protagoniste Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

Fra il cast che ritorna nei nuovi episodi anche Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang e Alexa Swinton.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.