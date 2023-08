And Just Like That...

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio finale della stagione 2 di And Just Like That è finalmente ritornata Kim Cattrall nel ruolo di Samantha, ecco i dettagli della scena in cui è apparsa.

Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non volete anticipazioni.

Nella puntata Samantha chiama Carrie da Londra per dirle che il suo volo è in ritardo e noon potrà arrivare in tempo per la cena di addio al suo vecchio appartamento. La protagonista interpretata da Sarah Jessica Parker non aveva invitato l’amica che le rivela quindi: “Miranda e Charlotte mi avevano detto tutto. Ti avrei fatto una sorpresa!”.

Samantha ammette quindi di essere molto arrabbiata per quanto accaduto perché aveva pianificato di prendere un jet, arrivare a New York e poi tornare a Londra. L’amica di Carrie prosegue poi sottolineando:

Si tratta del tuo appartamento e devo rendergli omaggio”. Dopo aver chiesto di mettere la conversazione in vivavoce, Samantha ha quindi detto:

Grazie per tutto, appartamento fottutamente e incredibilmente favoloso.

Samantha, prima di concludere la conversazione, fa un brindisi e augura una buona serata alle amiche.

Kim Cattrall non ha quindi dovuto girare nessun momento della serie insieme alle sue co-protagoniste di Sex and the City. Nella prima stagione si era scoperto che Samantha si era trasferita a Londra e aveva perso i contatti con le amiche dopo aver litigato con Carrie, con cui riallacciava però i rapporti dopo la morte di Mr. Big.

Che ne pensate della scena con Kim Cattrall nel ruolo di Samantha nell’episodio finale di And Just Like That?

Fonte: TVLine