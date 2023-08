And Just Like That...

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Michael Patrick King, showrunner della serie, ha parlato del futuro di Carrie e Aidan dopo la fine della stagione 2 di And Just Like That….

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Negli ultimi minuti della puntata andata in onda giovedì, Aidan ha detto a Carrie che resterà in Virginia con i figli invece che trasferirsi con lei a New York, sottolineando che si tratta solo di attendere cinque anni, tempo che ritiene necessario per rimanere accanto ai ragazzi fino a quando diventeranno adulti.

King ha quindi spiegato a Variety che, dopo quanto fatto in passato da Carrie ad Aidan durante la loro relazione, dovevano trovare un modo per separarli. Il team di sceneggiatori ha quindi iniziato a pensare alla propria vita e si sono resi conto come trovare la risposta:

Con i miei amici, e con gli altri autori con figli, l’amore realmente grande e il sacrificio più grande è legato a quello che compiono i genitori con i propri figli. Quindi sapevamo che i ragazzi sarebbero stati un problema.

Michael Patrick King ha quindi sottolineato che la “pausa” di cinque anni darà “più storia” agli sceneggiatori:

Ci regala un finale aperto e un problema complicato… Come Carrie Bradshaw trova la sua strada attraverso tutto questo per amare.

Lo showrunner ha però aggiunto:

Non si tratta di un addio. Era un ‘ci vedremo’. Erano ancora molto in connessione alla fine.

King ha inoltre spiegato che per la stagione 3 hanno già delle idee, nate dalla nuova casa della protagonista a Gramercy Park:

Vi posso dire che quando ho visto Gramercy ho pensato: ‘Oh, la stagione 3’. Il primo pensiero che ho avuto è stato: ‘Chi vive al piano di sotto?’.

Che ne pensate? Cosa accadrà nel futuro di Carrie e Aidan?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine