La prima stagione è stata trasmessa dal 9/12/2021 su Sky e NOW

And Just Like That...

non tornerà nel mondo di Sex and the City, ma Samantha sarà coinvolta anche nelladiMichael Patrick King ha condiviso alcune anticipazioni dei prossimi episodi che continueranno la storia di Carrie e delle sue amiche.

Lo showrunner e creatore ha confermato che la protagonista verrà mostrata mentre invia dei messaggi di testo a Samantha.

King ha inoltre parlato del fatto che i due personaggi, secondo quanto dichiarato nel season finale, si sono incontrati dopo che la protagonista interpretata da Sarah Jessica Parker ha disperso le ceneri del marito nella Senna:

Penso sia molto divertente perché ognuno degli autori ha una versione diversa di ciò che è accaduto durante quella conversazione. Penso ci sarà stato dello champagne. Credo sia avvenuto un confronto tra adulti e affetto che le ha portate a capire che c’è qualcosa di più importante rispetto a temere la propria guarigione. Sono certo che abbiano trascorso una serata grandiosa. Per me hanno trascorso una serata grandiosa e hanno risolto le cose. Non appena Carrie ha lasciato andare un vecchio, vecchio amore, uno dei suoi amori attuali è tornato.

Le riprese della prossima stagione dovrebbero iniziare nel mese di ottobre a New York e le puntate potrebbero debuttare su HBO Max nell’estate 2023.

Michael Patrick King ha inoltre svelato in che modo sono riusciti a mantenere segreta la morte di Big, facendo apparire Chris Noth sul set delle scene che si svolgono durante il funerale del suo personaggio. Le comparse hanno assistito a falsi elogi funebri pronunciati dagli attori, ma si è poi deciso di mandare a casa metà delle persone coinvolte. Lo showrunner ha preso poi per mano Sarah Jessica Parker e si è rivolto alle comparse:

Abbiamo detto ‘Okay, ho tenuto 75 di voi perché vogliamo manteniate il nostro segreto. E questo è il funerale di Mr. Big e abbiamo fatto di tutto per mantenerlo un segreto. Ed è davvero importante per la serie e lo amerete. E poi il 13 dicembre, il giorno dopo la messa in onda potete dire a tutti che eravate presenti e lo sapevate’. E lo hanno fatto! E penso fosse rispetto per amore di Carrie. Penso realmente si trattasse di una situazione ‘Perché dovremmo rovinare lo show di Carrie?’.

Che ne pensate delle nuove anticipazioni sulla stagione 2 di And Just Like That…? Lasciate un commento!

Fonte: Variety