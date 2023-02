La prima stagione è stata trasmessa dal 9/12/2021 su Sky e NOW

And Just Like That...

Il cantante Sam Smith apparirà nella stagione 2 della serie And Just Like That…, in arrivo prossimamente su HBO Max.

A svelarlo è stata una foto condivisa sull’account del progetto sequel di Sex and the City che ritrae l’artista, recente vincitore di un Grammy, mentre si trova sul set. Smith ha inoltre commentato il post.

Nel secondo capitolo del revival della storia di Carrie e delle sue amiche si assisterà al ritorno di Aidan Shaw, interpretato da John Corbett.

And Just Like That…, ovviamente, può contare sulla presenza nel cast di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristen Davis.

La prima stagione si era aperta con la morte di Mr. Big (Chris Noth), mostrando inoltre gli ostacoli che affrontano Miranda e Charlotte mentre Carrie prova a iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Miranda ha iniziato una relazione con Che (Sara Ramirez), decidendo nel season finale di partire con destinazione Los Angeles per stare con lei mentre lavora a un pilot televisivo. Nei nuovi episodi Tony Danza avrà la parte del padre di Che, quindi i fan di Sex and the City sembra potranno scoprire nuovi dettagli sul personaggio.

Nella seconda stagione, inoltre, Cynthia Nixon è stata impegnata come regista.

Che ne pensate della presenza di Sam Smith tra le guest star della stagione 2 di And Just Like That…? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline