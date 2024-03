And Just Like That...

Sara Ramirez, Che Diaz nelle prime due stagioni di And Just Like That, non tornerà nella terza.

Ufficialmente non si conosce la ragione di questa scelta, ma in molti hanno collegato il mancato ritorno con alcuni discorsi della star sui social media. Un mese fa infatti Ramirez aveva condiviso un post in cui sembrava accusare lo show di aver inserito il primo personaggio non binario non per essere inclusivi ma per fare buon viso con la comunità LGBTQ+.

Avevamo lasciato il personaggio di Che nella puntata finale della seconda stagione mentre si separava da Miranda. Ora gli sceneggiatori sembra che siano ancora all’opera e che lasceranno comunque una porta socchiusa per un eventuale ritorno di Sara Ramirez.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: THR