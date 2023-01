And Just Like That...

I fan di Sex and the City saranno felici del nuovo post condiviso sui social che mostra Carrie e Aidan, interpretati da Sarah Jessica Parker e John Corbett, di nuovo insieme sul set della stagione 2 di And Just Like That….

Le foto inedite mostrano i due personaggi mentre camminano a Manhattan. L’ultima volta che Aidan era apparso era ad Abu Dhabi, dopo due tentativi falliti di far funzionare la loro relazione. I film di Sex and the City aveva quindi fatto pensare che tra i due non potesse esserci una storia d’amore.

Aidan era inoltre sposato e Carrie era insieme a Mister Big.

Nella prima stagione di And Just Like That… Aidan non era mai apparso, nonostante Corbett avesse anticipato la sua presenza.

Che ne pensate delle foto di Carrie e Aidan nella stagione 2 di And Just Like That? Lasciate un commento!

La stagione precedente si è conclusa con Miranda che decideva di trasferirsi a Los Angeles dove Che sta girando il pilot di un suo progetto.

Michael Patrick King, showrunner del progetto sequel di Sex and the City, aveva poi anticipato che nella seconda voleva dare più spazio al personaggio di Che.

