And Just Like That...

sembra destinata ad avere il via libera alla, ma la scelta riguardante l’eventuale ritorno sugli schermi sarà affidata a Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker.

Casey Bloys, responsabile dei contenuti di HBO e HBO Max, ha infatti dichiarato:

Spetta realmente a Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker parlare per capire se c’è una storia che li entusiasmi. Penso ci sarà, ma ne stanno parlando e assicurandosi di volerne far parte. Si tratta di un grande impegno e verranno da noi per farci sapere a cosa stanno pensando. Ho comunque una sensazione positiva su questa possibilità.

Il responsabile della tv via cavo ha inoltre accennato allo scandalo che ha travolto Chris Noth, interprete di Mr. Big, di cui è stata tagliata una breve apparizione nel season finale:

Erano impegnati al montaggio quando sono uscite tutte quelle notizie. La cosa importante è che non era necessario averlo in quella scena, come potreste aver visto dal finale, non migliora o peggiora la serie in nessun modo. Penso fosse una scelta facile perché, ovviamente, il suo personaggio è morto e non ci sono ulteriori flashback. Quindi si tratta di un elemento che non influenza in nessun modo la nostra decisione su un’eventuale stagione 2.

La serie, con protagoniste anche Kristin Davis e Cytnhia Nixon, ha ottenuto buone visualizzazioni su HBO Max. Kim Cattrall, interprete di Samantha Jones, in caso di rinnovo non dovrebbe tornare:

Non penso tornerà. Penso abbiano gestito la situazione in modo realmente sensibile e davvero bene. Non mi aspetto che avvengano queste conversazioni.

