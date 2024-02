Stellan Skarsgård, interprete di Luthen Rael, ha parlato del possibile periodo previsto per l’uscita della stagione 2 di Andor sugli schermi di Disney+.

Attualmente sembra che lo show con star Diego Luna, che ha annunciato la fine delle riprese poche settimane fa, sia destinato a debuttare nel 2025.

Stellan, intervistato da Games Radar, ha tuttavia dichiarato:

Skarsgård ha poi parlato della seconda stagione anticipando:

Penso sarà davvero buona, visto che già la prima è stata per me così soddisfacente perché si tratta di una specie di Star Wars per adulti, è una società più realistica e complicata in cui stiamo vivendo ed è percepibile la claustrofobia causata dal regime fascista. Penso che abbiamo davanti a noi una buona stagione.